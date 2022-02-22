Великобритания всегда готова нанести удар по российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это, — сказал Уоллес британскому агентству PA .media .

По его мнению, ситуация схожа с событиями вокруг Крыма в 1853 году.

Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзов, — сказал министр.

В 1853–1856 годах шла Крымская война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой.

Ранее объединённые экспедиционные силы под командованием Великобритании проведут военные учения для демонстрации свободы передвижения в Балтике, сообщил Уоллес. Это коалиция, сформированная Лондоном в 2014 году, в которую входят суда ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии.