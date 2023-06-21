«Можем потерять»: генерал о роли Великобритании в НАТО Генерал Рэдфорд: Великобритания лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии

Фото: UK Ministry of Defence / Global Look Press

Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тим Рэдфорд заявил, что Британия может потерять лидирующую позицию в Альянсе, если не увеличит численность армии, пишет Telegraph. Военный также призвал создать собственную производственную базу и увеличить инвестиции в ОПК страны. По его словам, армия Британии — «слишком мала».

Я думаю, что мы слишком малы. <...> У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию, — сказал Рэдфорд.

Он при этом не согласился с утверждением о том, что британская армия в нынешнем виде существует лишь благодаря достижениям прошлого.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источник во французском правительстве сообщила, что руководство страны изменило позицию по вступлению Украины в НАТО. Власти Франции рассматривают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс для предоставления Киеву гарантий безопасности и ускорения процесса мирного урегулирования конфликта. В статье издания подчеркивается, что Париж не рассматривает возможность вступления Украины в НАТО в разгар конфликта.