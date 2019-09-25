Строительство самого длинного в мире моста через морской пролив завершили в Китае. Его протяжённость составляет 16,3 километра.
Мост соединяет город Фучжоу в провинции Фуцзянь на востоке страны с островным уездом Пинтань.
Переправу сделали двухъярусной. Верхний её уровень представляет собой шестиполосную автомобильную дорогу, нижний предназначен для движения поездов.
Строительство моста началось в 2013 году. В эксплуатацию его предполагается ввести в первой половине 2020 года, сообщает агентство «
Ранee News.ru писал, что по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив проехал тестовый поезд. Его пассажирами стали представители отечественных СМИ.