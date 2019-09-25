https://static.news.ru/photo/61be6d32-df61-11e9-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Строительство самого длинного в мире моста через морской пролив завершили в Китае. Его протяжённость составляет 16,3 километра.

Мост соединяет город Фучжоу в провинции Фуцзянь на востоке страны с островным уездом Пинтань.

Переправу сделали двухъярусной. Верхний её уровень представляет собой шестиполосную автомобильную дорогу, нижний предназначен для движения поездов.

Строительство моста началось в 2013 году. В эксплуатацию его предполагается ввести в первой половине 2020 года, сообщает агентство « Синьхуа ».

Ранee News.ru писал, что по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив проехал тестовый поезд. Его пассажирами стали представители отечественных СМИ.