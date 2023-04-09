МОССАД ответил на обвинения в подстрекательстве протестов в Израиле МОССАД отверг обвинения в подстрекательстве протестов в Израиле

Фото: Matan Golan/Global Look Press

Национальная разведывательная служба Израиля МОССАД отвергла обвинения в подстрекательстве протестов в стране из-за судебной реформы. Представители ведомства подчеркнули, что ничем подобным никогда не занимались, передает Jerusalem Post. Информация о возможной причастности МОССАДа к протестам появилась после массовой утечки документов Пентагона.

МОССАД и его высокопоставленные чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников МОССАДа к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях. МОССАД не занимался протестами, — говорится в сообщении ведомства.

О возможной причастности МОССАДа к массовым протестам в Израиле ранее сообщало издание The New York Times со ссылкой на секретные документы Минобороны США. По словам журналистов, израильская разведка могла поощрять своих сотрудников и граждан страны к участию в акциях, направленных против принятия судебной реформы.

В марте в Иерусалиме прошли массовые протесты возле здания парламента. К кнессету приезжали демонстранты из разных городов страны, чтобы выразить недовольство правовыми пертурбациями, организованными новым правительством. Врачебное сообщество объявило забастовку из-за законодательной инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решить вопрос с реформами новое правительство надеется уже летом.