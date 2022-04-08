Москву возмутило вмешательство ЕС в карабахский вопрос

Глава МИД России Сергей Лавров встретился 8 апреля в Москве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Переговоры прошли почти сразу после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, к которым Москва относится с настороженностью и не скрывает этого. На встрече глав МИД Ереван проинформировал российских коллег о нынешнем положении дел в Закавказье и, вероятно, заручился их поддержкой после встречи на площадке Евросоюза. А российская сторона в очередной раз заявила о готовности принимать активное участие в карабахском урегулировании.
ЕС посягнул на роль Москвы в Карабахе
На этой неделе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам трёхсторонних консультаций были приняты важные для южнокавказского урегулирования решения — стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам. Переговоры завершились ужином, который продолжался пять часов.
По всей видимости, ужин в Брюсселе оказался настолько вкусным, что стороны ни разу не вспомнили о посреднической миссии России в этом вопросе и её всеми признанной главенствующей роли в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Министр Лавров не скрывал своего возмущения. По его словам, ЕС на фоне напряжённых отношений между Москвой и Западом желает спекулировать на карабахской тематике.
Я обратил внимание на то, что в коммюнике ЕС по итогам встречи в Брюсселе нигде ни разу не упомянута Россия. Это говорит о том, что важнее для руководства ЕС — развивать достигнутое или использовать и карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии, — сказал Лавров.
Кроме того, министр напомнил, что решение о создании комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы было принято ещё в ходе сочинской встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре прошлого года, и что Евросоюзу «не стоит каким-либо образом препятствовать решению этого вопроса». Тем более когда армянская сторона подтвердила, что проблема делимитации решается именно в том русле, о котором договаривалось ранее. Тогда же, в ноябре, стороны подчеркнули, что созданная пограничная комиссия будет двусторонней при непосредственном участии Москвы. Именно в Генштабе России находятся карты, по которым планируется проводить границы.
Лавров после сегодняшней встречи с Мирзояном вновь подчеркнул, что Москва готова оказывать всяческое воздействие для создания мирной атмосферы в отношениях Армении и Азербайджана и реализации достигнутых договорённостей. А «русофобский» подход Запада, по его словам, не выбьет Москву «из колеи».
Мы привержены, как и всегда, содействию урегулирования карабахской ситуации. Привержены выполнению всех тех договорённостей, которые достигались в трёхстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана, — подчеркнул Лавров.
Удастся ли реанимировать Минскую группу?
Армения и Азербайджан не раз заявляли о своей готовности к подписанию мирного соглашения. По итогам переговоров в Брюсселе главам МИД двух стран поручено запустить процесс подготовки документа, в котором были бы урегулированы все ключевые вопросы. Вот только прийти к общему знаменателю стороны пока не могут. Об этом накануне в ходе заседания в правительстве страны заявил и Пашинян. По его словам, «вопрос окончательного статуса Карабаха» должен обсуждаться в рамках мирного соглашения с Азербайджаном. Однако Баку в этой теме довольно категоричен. Поэтому Ереван призывал на помощь тройку сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, которая, по планам, должна была расставить все точки над i.
Но в Брюсселе о Минской группе и не вспомнили. Зато речь о ней зашла на переговорах Лаврова и Мирзояна. Впрочем, российский министр не взялся предсказывать дальнейшую судьбу МГ ОБСЕ, потому что, как он отметил, французские и американские партнёры отказались быть её частью вместе с Россией.
Наши французские и американские партнёры так называемые по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить всё и вся, что касается РФ, отменили и «тройку» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате. Выбор этот не наш. Бог им судья, — сказал Лавров.
Сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают решений, они ищут пути мирного урегулирования конфликта, заявила в беседе с NEWS.ru армянский политолог Мина Хачатрян.
Сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают решений ни за Арцах (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), ни за Армению, ни за Азербайджан. Их задача — создать условия для обеспечения эффективного переговорного процесса и закрепить определённую дорожную карту, чтобы сблизить стороны и чтобы их позиции сошлись в какой-то точке. Исключив Россию из формата и развалив группу, США и Франция дали сигнал миру, что конфликт для них решён, тем самым поддержав неоднократные заявления президента Азербайджана, — сказала политолог.
По её словам, на брюссельской встрече было принято решение о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы. Пашинян чётко заявил, что этот вопрос касается исключительно отношений Армении и Азербайджана.
Переговоры в ЕС — это, по сути, прямое заявление о том, что Армении Арцах более не интересен. Единственное, что просят власти у Азербайджана — дать гарантии безопасности местного населения, — заключила Хачатрян.
Зона ответственности миротворцев
Армянская сторона в ходе переговоров также выразила обеспокоенность в связи с недавним обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Напомним, 25 марта Ереван обвинил Баку в «нарушении линии соприкосновения». По версии армянской стороны, азербайджанские войска «вторглись в село Парух Аскеранского района», а ночью и на следующий день обстреливали «опорные пункты» армянских сил, в результате чего погибли более 10 военнослужащих. Азербайджан официально опроверг данную информацию и указал на то, что Армения до сих пор не выполняет один из важнейших пунктов трёхстороннего соглашения — армянские вооружённые формирования (ополчение) остаются в Карабахе.
Мирзоян подчеркнул, что Армения продолжает верить, что в зоне ответственности российских миротворцев «удастся восстановить статус-кво» и продолжить обеспечивать безопасность в регионе. Лавров, в свою очередь, понадеялся, что редко звучащие призывы к ответственности российской стороны не отражают реального отношения армянских властей и граждан к роли миротворцев РФ в Карабахе.
При этом, по словам российского министра, небольшие инциденты случаются, однако военные занимаются выяснением всех обстоятельств, которые «до конца неясны».
Российские миротворцы продолжат свою деятельность в Карабахе в строгом соответствии с мандатом, — заверил Лавров.
Эта встреча стала некой «сверкой часов» перед переговорами на высшем уровне. Москву с официальным визитом посетит армянский премьер, у которого запланированы консультации с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение реализации достигнутых договорённостей по Карабаху продолжится уже в Кремле.