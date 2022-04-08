Москву возмутило вмешательство ЕС в карабахский вопрос

Глава МИД России Сергей Лавров встретился 8 апреля в Москве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Переговоры прошли почти сразу после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, к которым Москва относится с настороженностью и не скрывает этого. На встрече глав МИД Ереван проинформировал российских коллег о нынешнем положении дел в Закавказье и, вероятно, заручился их поддержкой после встречи на площадке Евросоюза. А российская сторона в очередной раз заявила о готовности принимать активное участие в карабахском урегулировании.

ЕС посягнул на роль Москвы в Карабахе

На этой неделе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам трёхсторонних консультаций были приняты важные для южнокавказского урегулирования решения — стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам. Переговоры завершились ужином, который продолжался пять часов.

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении president.az

По всей видимости, ужин в Брюсселе оказался настолько вкусным, что стороны ни разу не вспомнили о посреднической миссии России в этом вопросе и её всеми признанной главенствующей роли в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Министр Лавров не скрывал своего возмущения. По его словам, ЕС на фоне напряжённых отношений между Москвой и Западом желает спекулировать на карабахской тематике.

Я обратил внимание на то, что в коммюнике ЕС по итогам встречи в Брюсселе нигде ни разу не упомянута Россия. Это говорит о том, что важнее для руководства ЕС — развивать достигнутое или использовать и карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии, — сказал Лавров.

Кроме того, министр напомнил, что решение о создании комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы было принято ещё в ходе сочинской встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре прошлого года, и что Евросоюзу «не стоит каким-либо образом препятствовать решению этого вопроса». Тем более когда армянская сторона подтвердила, что проблема делимитации решается именно в том русле, о котором договаривалось ранее. Тогда же, в ноябре, стороны подчеркнули, что созданная пограничная комиссия будет двусторонней при непосредственном участии Москвы. Именно в Генштабе России находятся карты, по которым планируется проводить границы.

Лавров после сегодняшней встречи с Мирзояном вновь подчеркнул, что Москва готова оказывать всяческое воздействие для создания мирной атмосферы в отношениях Армении и Азербайджана и реализации достигнутых договорённостей. А «русофобский» подход Запада, по его словам, не выбьет Москву «из колеи».

Мы привержены, как и всегда, содействию урегулирования карабахской ситуации. Привержены выполнению всех тех договорённостей, которые достигались в трёхстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана, — подчеркнул Лавров.

Удастся ли реанимировать Минскую группу?

Армения и Азербайджан не раз заявляли о своей готовности к подписанию мирного соглашения. По итогам переговоров в Брюсселе главам МИД двух стран поручено запустить процесс подготовки документа, в котором были бы урегулированы все ключевые вопросы. Вот только прийти к общему знаменателю стороны пока не могут. Об этом накануне в ходе заседания в правительстве страны заявил и Пашинян. По его словам, «вопрос окончательного статуса Карабаха» должен обсуждаться в рамках мирного соглашения с Азербайджаном. Однако Баку в этой теме довольно категоричен. Поэтому Ереван призывал на помощь тройку сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, которая, по планам, должна была расставить все точки над i.

Глава Европейского совета Шарль Мишель (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) на встрече в Брюсселе STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

Но в Брюсселе о Минской группе и не вспомнили. Зато речь о ней зашла на переговорах Лаврова и Мирзояна. Впрочем, российский министр не взялся предсказывать дальнейшую судьбу МГ ОБСЕ, потому что, как он отметил, французские и американские партнёры отказались быть её частью вместе с Россией.

Наши французские и американские партнёры так называемые по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить всё и вся, что касается РФ, отменили и «тройку» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате. Выбор этот не наш. Бог им судья, — сказал Лавров.

Сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают решений, они ищут пути мирного урегулирования конфликта, заявила в беседе с NEWS.ru армянский политолог Мина Хачатрян.

Сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают решений ни за Арцах (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), ни за Армению, ни за Азербайджан. Их задача — создать условия для обеспечения эффективного переговорного процесса и закрепить определённую дорожную карту, чтобы сблизить стороны и чтобы их позиции сошлись в какой-то точке. Исключив Россию из формата и развалив группу, США и Франция дали сигнал миру, что конфликт для них решён, тем самым поддержав неоднократные заявления президента Азербайджана, — сказала политолог.

По её словам, на брюссельской встрече было принято решение о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы. Пашинян чётко заявил, что этот вопрос касается исключительно отношений Армении и Азербайджана.

Глава Европейского совета Шарль Мишель (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

Переговоры в ЕС — это, по сути, прямое заявление о том, что Армении Арцах более не интересен. Единственное, что просят власти у Азербайджана — дать гарантии безопасности местного населения, — заключила Хачатрян.

Зона ответственности миротворцев

Армянская сторона в ходе переговоров также выразила обеспокоенность в связи с недавним обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Напомним, 25 марта Ереван обвинил Баку в «нарушении линии соприкосновения». По версии армянской стороны, азербайджанские войска «вторглись в село Парух Аскеранского района», а ночью и на следующий день обстреливали «опорные пункты» армянских сил, в результате чего погибли более 10 военнослужащих. Азербайджан официально опроверг данную информацию и указал на то, что Армения до сих пор не выполняет один из важнейших пунктов трёхстороннего соглашения — армянские вооружённые формирования (ополчение) остаются в Карабахе.

Мирзоян подчеркнул, что Армения продолжает верить, что в зоне ответственности российских миротворцев «удастся восстановить статус-кво» и продолжить обеспечивать безопасность в регионе. Лавров, в свою очередь, понадеялся, что редко звучащие призывы к ответственности российской стороны не отражают реального отношения армянских властей и граждан к роли миротворцев РФ в Карабахе.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян mid/vk.com

При этом, по словам российского министра, небольшие инциденты случаются, однако военные занимаются выяснением всех обстоятельств, которые «до конца неясны».

Российские миротворцы продолжат свою деятельность в Карабахе в строгом соответствии с мандатом, — заверил Лавров.

Эта встреча стала некой «сверкой часов» перед переговорами на высшем уровне. Москву с официальным визитом посетит армянский премьер, у которого запланированы консультации с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение реализации достигнутых договорённостей по Карабаху продолжится уже в Кремле.