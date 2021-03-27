Москву не просили оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала

К Москве не обращались с просьбой оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала, где сел на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет. Обращений не было, — цитирует представителя Кремля «Говорит Москва».
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Как писал NEWS.ru, свыше 20 тысяч тонн грунта пришлось извлечь экстренным службам, чтобы судно Ever Given впервые за несколько дней сдвинулось с места. В разблокировке принимают участие несколько компаний, свою помощь предложила Турция. Если операция потерпит неудачу, на помощь, возможно, придут ВМС США.
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