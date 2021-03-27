Москву не просили оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/e6e0941c-8ef2-11eb-a797-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Ahmed Gomaa/Global Look Press

К Москве не обращались с просьбой оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала, где сел на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет. Обращений не было, — цитирует представителя Кремля «Говорит Москва».

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, свыше 20 тысяч тонн грунта пришлось извлечь экстренным службам, чтобы судно Ever Given впервые за несколько дней сдвинулось с места. В разблокировке принимают участие несколько компаний, свою помощь предложила Турция. Если операция потерпит неудачу, на помощь, возможно, придут ВМС США.