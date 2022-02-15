«Москве нечего стесняться»: Лавров о публикации ответа по безопасности

Российский ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован, Москве нечего стесняться, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, РФ отвергает попытки Запада трактовать по-своему принцип о неделимости безопасности, сообщает РИА Новости.

А насчёт опубликования, там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего, — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве после встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Он добавил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.