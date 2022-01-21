Москва заявила о желании нормализовать отношения с Тбилиси

Россия всё так же стремится к нормализации отношений с Грузией и преодолению существующих разногласий, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2021 году. По его словам, имеющиеся ограничения сейчас действуют с учётом «провокаций грузинских радикалов».

Мы остаёмся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей — всё это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением, — заявил Лавров.

Министр выразил надежду на то, что грузинские власти «извлекут уроки из прошлого» и выберут «более взвешенную политику» по отношению к России.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили об отсутствии условий для прямых контактов с Москвой, заявила, что подход Москвы к отношениям с Тбилиси определяется тем, что они были разорваны не по инициативе российской стороны.

Ранее Тбилиси отказался от участия в инициативе «платформы шести» по урегулированию ситуации на Южном Кавказе из-за России. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что уже сообщил о позиции своей страны Баку и Анкаре, которые являются инициаторами создания данного механизма регионального сотрудничества.