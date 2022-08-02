Захарова: Москва готова принять встречу Баку и Еревана по границе

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Москва готова принять встречу комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом, по ее словам, сроки проведения мероприятия должны определять Баку и Ереван.

Делимитация армяно-азербайджанской границы также является важным направлением российских посреднических усилий по оздоровлению диалога между нашими закавказскими соседями. Мы всегда готовы принимать наших армянских и азербайджанских друзей на территории России. Убеждены, что уникальные профессиональные возможности, компетенции нашей страны в вопросе делимитации и демаркации на постсоветском пространстве способны существенно укрепить безопасность на границе и в регионе в целом. Конкретные сроки будут проведения тех или иных мероприятий будет определять Баку и Ереван. Мы будем информировать, как они это решение примут, — сказала Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что Москва вносит активный вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора. Она напомнила, что спецпредставитель МИД России по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимовыгодные базовые принципы.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что второе заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и повышению уровня ее безопасности пройдет во второй половине августа в Москве. Первое же заседание комиссии по делимитации госграницы между двумя государствами прошло 24 мая.