Москва заявила о готовности дать Минску $640 млн поддержки

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Россия предоставит Белоруссии $630-640 млн поддержки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около 630 млн долларов, 640 млн долларов, может быть, — заявил глава российского государства.

При этом глава Белоруссии заявил, что Минск не планирует обращаться к Москве за новыми кредитами.

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству.