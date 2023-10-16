Москва захотела изменить бразильский проект ближневосточной резолюции ООН РФ предложила две поправки в бразильский проект ближневосточной резолюции ООН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона предложила два изменения в бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, содержащие осуждение бомбежек сектора Газа и призыв к прекращению огня в рамках исполнения гуманитарных инициатив, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своем Twitter-аккаунте (X) он уточнил, что проект Москвы лучше отвечает гуманитарным нуждам гражданского населения в Газе и не содержит политических элементов, которые могут спровоцировать споры членов Совбеза. Полянский уточнил, что голосование состоится 16 октября в 18:00 (17 октября 01:00 мск).

Мы выяснили, что второй проект будет поставлен на голосование после нашего. <...> Наш проект лучше отвечает гуманитарным нуждам гражданского населения в Газе и не содержит политических элементов, которые могут породить разногласия среди членов СБ ООН и тем самым повлиять на его роль в урегулировании кризиса, — написал он.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль обеспечить гуманитарный доступ в Газу. Генсек добавил, что палестинское движение ХАМАС в свою очередь должно освободить заложников без каких-либо обсуждений и условий.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. Министерство здравоохранения Палестины также сообщает, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи жителей анклава, почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.