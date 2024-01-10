Москва выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине Небензя: РФ против участия некоторых стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, которые цитирует РИА Новости, представители этих государств просто повторяют одни и те же тезисы.

Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета, — подчеркнул постпред.

Речь идет о том, что представители Запада, не предоставляя доказательств, обвинили Россию в применении вооружений из КНДР во время спецоперации. В частности, по их словам, Россия использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что США запланировали поднять на заседании Совета Безопасности ООН 10 января вопрос о возможной поставке из КНДР в Россию баллистических ракет для применения их на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном из-за западных санкций. По версии Вашингтона, Северная Корея направила в Россию также пусковые установки.

Также Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.