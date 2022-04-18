Москва вышлет несколько сотрудников посольства Болгарии

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нoн грата 10 дипломатов посольства РФ в Софии.

18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава МИД Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По мнению дипломата, каждый такой случай приводит двусторонние отношения в анабиоз.