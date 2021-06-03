Москва выразила протест посольству Японии после инцидента с судном

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Российская сторона выразила японскому посольству решительный протест по факту инцидента с азиатской рыболовецкой шхуной, которая зашла на территорию исключительной экономической зоны России. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Заявление внешнеполитического ведомства передаёт РИА Новости.

Отмечается, что протест связан с инцидентом, произошедшим 28 мая при участии судна «№ 172 Эйхо-мару», ведущего рыболовный промысел в Охотском море. Как сказали в Министерстве, российские пограничники обнаружили судно в экономической зоне РФ. Действия развивались у острова Сахалин. Японцы не отвечали на запросы, предприняли попытку бегства, опасно маневрировали при преследовании. Также шхуна навалилась на сторожевой катер и подвергла угрозе жизни и здоровью его экипаж.

Японским представителям подчёркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права. Судно отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства, — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее японское правительство выразило России протест из-за задержания судна «№ 172 Эйхо-мару». Токио требует немедленно освободить рыбаков и судно. Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като рассказал, что экипаж обеспечен продуктами питания и питьевой водой, никаких проблем со здоровьем у них нет.

Это не первый инцидент, произошедший между российскими и японскими гражданскими судами в море. 26 мая корабль «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японский корабль перевернулся, российские моряки вытащили пять членов его экипажа из воды. Позднее была подтверждена смерть трёх японских моряков, находившихся без сознания.