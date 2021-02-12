Москва возобновила авиасообщение с Баку и Ереваном

https://static.news.ru/photo/d5ad6670-6f17-11eb-8d84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты в обе страны планирует возобновить «Аэрофлот».

Об этом сообщает РИА Новости. Рейсы Москва — Баку станут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полёты — по понедельникам и четвергам. Более частые рейсы Москва — Ереван планируются на понедельники, среды, четверги и субботы. Обратно самолёты будут возвращаться по понедельникам, воскресеньям и дважды по четвергам.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года. Возобновлять полёты Москва начала с августа 2020 года. Сейчас выполняются рейсы в 21 страну мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила, что с 3 марта вновь начнёт осуществлять рейсы в Москву. Полёты будут выполняться в аэропорт Домодедово на борту Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.