Москва возобновила авиасообщение с Баку и Ереваном

Россия 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты в обе страны планирует возобновить «Аэрофлот».
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Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года. Возобновлять полёты Москва начала с августа 2020 года. Сейчас выполняются рейсы в 21 страну мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила, что с 3 марта вновь начнёт осуществлять рейсы в Москву. Полёты будут выполняться в аэропорт Домодедово на борту Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.