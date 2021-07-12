Москва рассказала о нежелании Киева обсуждать встречу Путина и Зеленского

Киев не желает обсуждать встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также всячески избегает прямых контактов с официальными лицами. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, украинская сторона продолжает общаться только через СМИ, избегая дипломатических контактов, которые всегда остаются открытыми. Киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим, заключил он.

Ранее в МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным. При этом было отмечено, что складывается впечатление, будто Москва избегает данной встречи. По словам главы украинского МИД, Киев не прячется от этой встречи и готов к её проведению.