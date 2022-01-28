Москва расширит чёрный список представителей ЕС в ответ на ограничения Брюсселя
Александр Чеков
Александр Чеков
20:32, 28 января 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Россия приняла решение расширить список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщил МИД России, добавив, что подобный шаг предпринимается в рамках ответных действий на односторонние ограничения со стороны Брюсселя.
В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в чёрном списке оказалиcь руководители ряда европейских чаcтных военных компаний (ЧВК). Также в данный перечень включили представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых cтран ЕС.
Ранее стало известно, что ЕС продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Затем рестрикции продлевали каждые полгода.