Москва прокомментировала обвинение в утечке ответа США по безопасности

Москва не удивлена перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США по гарантиям безопасности, сказал заместитель МИД России Александр Грушко. Он отметил, что по «логике Вашингтона», РФ ответственна за всё. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что российская сторона «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности.

Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность, — подчеркнул Грушко.

В свою очередь российское посольство в США удивилось словам Нуланд. Москва призвала Вашингтон отказаться от конспирологии в этой теме.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила. что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.