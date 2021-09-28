Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти

Москва ожидает от чешских властей скорейшего освобождения россиянина Александра Франчетти, который был задержан в аэропорту Праги по ордеру Киева. Россия надеется, что Чехия не допустит политизации этого дела в угоду Украине. Об этом заявил директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, история с задержанием Франчетти не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и так переживают непростые времена.

Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками, — сказал Тяпкин.

Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, отметил он.

14 сентября городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Александра Франчетти. По словам родных россиянина, он находится в хороших условиях и проводит время за чтением книг.