Москва призвала подключить Минск в качестве участника договора с Украиной

Российская сторона выступает за подключении Белоруссии в качестве участника будущих договорённостей с Украиной и одного из государств-гарантов, заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук. В интервью ТАСС он сказал, что Белоруссия помогает в организации переговоров между Россией и Украиной, в частности, Минск предоставляет для них свою площадку.

Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договорённостей и одного из государств-гарантов, — указал дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах о мирном урегулировании ситуации на Украине должна прозвучать и позиция Минска. По его словам, конфликт на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в Белоруссии, поэтому никаких договорённостей за её спиной быть не может.