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Москва призвала подключить Минск в качестве участника договора с Украиной

МИД РФ: Москва настаивает на подключении Минска в качестве участника договора с Украиной
08:13, 21 апреля 2022
Москва призвала подключить Минск в качестве участника договора с Украиной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская сторона выступает за подключении Белоруссии в качестве участника будущих договорённостей с Украиной и одного из государств-гарантов, заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук. В интервью ТАСС он сказал, что Белоруссия помогает в организации переговоров между Россией и Украиной, в частности, Минск предоставляет для них свою площадку.

Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договорённостей и одного из государств-гарантов, указал дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах о мирном урегулировании ситуации на Украине должна прозвучать и позиция Минска. По его словам, конфликт на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в Белоруссии, поэтому никаких договорённостей за её спиной быть не может.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что до России и Украины доведена позиция о необходимости участия Белоруссии в переговорах. По его словам, итоговая встречу между российской и украинской стороной не может состояться без участия Белоруссии, Лукашенко должен присутствовать на переговорах.

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