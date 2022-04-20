Москва призвала подключить Минск в качестве участника договора с Украиной
МИД РФ: Москва настаивает на подключении Минска в качестве участника договора с Украиной
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
08:13, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская сторона выступает за подключении Белоруссии в качестве участника будущих договорённостей с Украиной и одного из государств-гарантов, заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук. В интервью ТАСС он сказал, что Белоруссия помогает в организации переговоров между Россией и Украиной, в частности, Минск предоставляет для них свою площадку.
Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договорённостей и одного из государств-гарантов, — указал дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах о мирном урегулировании ситуации на Украине должна прозвучать и позиция Минска. По его словам, конфликт на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в Белоруссии, поэтому никаких договорённостей за её спиной быть не может.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что до России и Украины доведена позиция о необходимости участия Белоруссии в переговорах. По его словам, итоговая встречу между российской и украинской стороной не может состояться без участия Белоруссии, Лукашенко должен присутствовать на переговорах.