Москва призвала ООН осудить убийство Дарьи Дугиной

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Россия призывает ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате взрыва автомобиля. Об этом на заседании Совета Безопасности организации заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что российскими спецслужбами предварительно установлено, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы. Также установлена личность исполнительницы заказного убийства, связанной с нацбатальоном «Азов» (запрещён в РФ). Женщине удалось скрыться на территории Эстонии.

Дарье Дугиной было 29 лет. Её жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист давно была на прицеле у украинских националистов, — сообщил дипломат.

В качестве примера он показал представителям стран ООН распечатку с украинского сайта «Миротворец», на которой фото Дарьи Дугиной уже перечёркнуто.

Вот её фото с сайта «Миротворец», о котором мы неоднократно говорили. Они открыто бравируют её убийством. Как видите, фото Дарьи Дугиной перечёркнуто надписью «ликвидирована». Это преступление осудил официальный представитель Госдепа США, — добавил Небензя.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является «лично господин Зеленский». Он добавил, что за это президента Украины ждет «суд международного трибунала».