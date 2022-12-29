Москва приветствовала предложение Анкары провести встречу по линии МИД

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Москва и Анкара поддерживают плотный диалог, поэтому предложение турецкой стороны рассматривается в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, каких-то деталей и информации по планирующимся мероприятиям на настоящий момент нет. Ранее Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

О деталях встречи информации у меня нет. Подтверждение какого-либо мероприятия также нет. Но я могу сказать, что нас с Турцией поддерживается плотный диалог на уровне МИД. Мы в положительном ключе рассматриваем предложение турецкой стороны о последующих контактах, — сказала Захарова.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает развивать экономическое сотрудничество с Россией вопреки западным санкциям. В материале издания отмечалось, что Анкара игнорирует решения партнеров по НАТО относительно Москвы. По мнению американских журналистов, Эрдоган сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.