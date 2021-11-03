Москва потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности

Советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности. Сейчас счёт идёт уже на сотни тысяч долларов, отметил дипломат в интервью RTVI.

Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли, — пояснил Кошелев.

Он напомнил, что конфискованы были шесть объектов.

Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации и оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это десятки, а то и сотни тысяч долларов, — уточнил дипломат.

По его словам, российское посольство за последние годы обращалось в Госдепартамент по этому поводу 470 раз. И всё время получало отказ в праве посетить объекты для их инвентаризации и осмотра. При этом именно российская сторона несёт ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии, к ней будут претензии, к примеру, в случае какой-нибудь аварии.

Кошелев считает, что пока перспективы разрешения ситуации с дипломатической собственностью не видны.

Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей её собственности, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что в июле власти США отказались возвращать России отнятую дипломатическую собственность. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, вопрос о собственности является одним из серьёзнейших раздражителей, о котором говорили и президент РФ, и министр иностранных дел. Антонов пояснил, что с продажей собственности много проблем.