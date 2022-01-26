Москва получила устные ответы на некоторые из предложений по безопасности

Москва получила от Вашингтона ответы на некоторые из российских предложений по гарантиям безопасности, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он уточнил, что пока это произошло в устной форме. Грушко считает, что в отношениях РФ с НАТО нет позитивной повестки, вопрос о восстановлении постпредства при Альянсе не стоит, сообщает РИА Новости.

Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы <…>. Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги, — сказал Грушко.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Он отметил, что Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону.

Письменный ответ на инициативы России в области европейской безопасности США и НАТО обещают предоставить на этой неделе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.