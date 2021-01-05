Москва поддержала договорённости Катара и четвёрки арабских стран

https://static.news.ru/photo/588ab53c-501b-11eb-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве высоко оценили договорённости о нормализации отношений между Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом, сообщили в российском МИД.

Госминистр Катара по иностранным делам Султан Аль-Мурейхи провёл телефонный разговор с замглавы МИД России Михаилом Богдановым, в ходе которого уведомил Москву о достигнутых на саммите пяти арабских государств договорённостях.

В ходе беседы Аль-Мурейхи проинформировал об итогах проведенного 5 января в Аль-Уле саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором принял участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, а также о содержании подписанного совместного заявления Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта по вопросу нормализации отношений, — цитирует РИА Новости сообщение МИД РФ.

Отмечается, что Россия высоко оценила договорённости между странами. В российском министерстве подчеркнули, что выступали за нормализацию отношений между Катаром и четвёркой арабских стран с самого начала разногласий в 2017 году.

В Москве активно поддерживали усилия с целью преодоления разногласий между Катаром с одной стороны и упомянутыми четырьмя арабскими государствами — с другой, на путях конструктивного диалога, опирающегося на принципы взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в составе Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Катара подписали соглашение об урегулировании дипломатического кризиса с Катаром. Документ включает снятие блокады Катара, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Доха все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путём переговоров.