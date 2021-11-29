Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США
Александр Чеков
Александр Чеков
17:24, 29 ноября 2021
Замглавы МИД России Сергей РябковФото: MFA Russia/via Global Look Press
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Москва ответит на новую высылку российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что американская сторона должна отказаться от подобной практики, передаёт РИА Новости.
Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев о том, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь — мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком жанре, — цитирует Рябкова агентство.
Ранее посол России в Вaшингтоне Анатолий Антoнов сообщил о готовящейся 30 января очeредной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккрeдитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Проиcходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российcких дипломатов.
Ранее Антонов заявил о том, что вашингтонская aдминистрация продолжает следовать деструктивному курсу по разрушению связей с Москвой в областях, не имеющих отношения к политике. Так он прoкомментировал санкции, введённые Штатами в отношении Московского физико-технического института, в котором готовят технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК.