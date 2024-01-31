Москва отреагировала на желание Еревана и НАТО сблизиться еще больше Захарова: до сближения с НАТО Армения должна проанализировать свои нацинтересы

Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Если Армения и НАТО хотят близости, то надо сначала понять, насколько она может быть безопасна и к чему приведет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, перед сближением с Альянсом Армении необходимо проанализировать и понять, что на самом деле входит в ее национальные интересы.

Мы уже видели, к чему привела многие страны близость с НАТО. Это вовлеченность в конфликты, утрата суверенитета и независимости, подчинение чужому планированию и, самое главное, отсутствие возможности реализовать собственные интересы. Нужно открыть карту и посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, почитать учебники истории, — посоветовала Захарова.

По словам дипломата, близость с Североатлантическим альянсом предполагает разрыв отношений со странами региона, соседями или по крайней мере их надрыв. Представитель МИД также уверена, что Запад не держит обещаний.

Нужно все это проанализировать и понять, а в чем же заключаются национальные интересы самой Армении. Нужно из этого исходить, а не из обещаний. Обещают на Западе всем и все. Но когда надо создавать реальные платформы для развития экономики, никогда слово не держится, — уверена Захарова.

Ранее спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что в Альянсе очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону Альянса во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости. До этого Захарова заявила, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.