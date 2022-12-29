Москва отреагировала на планы Молдавии ввести ответственность за сепаратизм Захарова: поправки в молдавском законодательстве размывают базовые принципы приднестровского урегулирования

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Инициатива внести в законодательство Молдавии поправки об уголовной ответственности за сепаратизм была бы оправданна, если был бы окончательно урегулирован приднестровский конфликт, однако до этого пока далеко, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, подобные дополнения не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем.

Данная законотворческая инициатива была бы оправданна, если был бы окончательно урегулирован приднестровский конфликт. Пока, к сожалению, до этого далеко. Именно поэтому этот законопроект вызвал такую острую реакцию в Приднестровье. Со своей стороны хотели бы отметить, что такие поправки в молдавском законодательстве размывают базовые принципы приднестровского урегулирования, а именно принцип равноправия сторон, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что поправки могут лишь усложнить переговорный процесс между берегами Днестра на фоне охлаждения диалога и паузы в формате «5+2» по Приднестровью.

Ранее парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов. В свою очередь глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выразил надежду на достижение международного признания территориального образования без кровопролития. Он призвал молиться за подобный исход событий.