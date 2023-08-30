Москва осудила посредничество Макрона по урегулированию в Карабахе Захарова: не стоит рассчитывать на мир Баку и Еревана без учета интересов сторон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не стоит рассчитывать на урегулирование отношений Баку и Еревана без учета интересов обеих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен представить на международной арене новую инициативу, чтобы усилить давление на Азербайджан.

С одной стороны, Москва приветствует любые инициативы, которые не идут вразрез с усилиями России по нормализации отношений Баку и Еревана. С другой стороны, активность Франции на этом направлении нам хорошо известна. В рамках посреднических усилий нужно учитывать позицию обеих сторон конфликта. Без этого рассчитывать на продвижение в урегулировании ситуации не стоит, — заявила Захарова.

Ранее Макрон провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он рассказал, что выступит с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.