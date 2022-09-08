Москва опровергла факты создания «фильтрационных лагерей» на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал не соответствующими действительности обвинения России в создании так называемых фильтрационных лагерей на Украине. Эта информация была озвучена Госдепом США, Москва в очередной раз опровергла ее на заседании Совбеза ООН, трансляция которого велась на сайте организации.

Невероятно циничны попытки инициаторов дискуссии под видом правозащитных инициатив заставить несведущих людей поверить в существование чудовищных лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя уехать в Россию, — заявил Небензя.

По его словам, у людей, которые продвигают подобную ложь, проблемы с фактами или со здравым смыслом, считает дипломат.

Против этого есть элементарная статистика, причем международная. Россия — крупнейшая страна-реципиент украинских беженцев, — аргументировал российский представитель.

Поводом для заявления российского дипломата стал призыв замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло расследовать «поток заявлений о насильственном перемещении, депортации и так называемых фильтрационных лагерях» в ведении России. При этом та же ДиКарло беспокоилась о трибуналах над боевиками «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), но ни слова не сказала об устраиваемых ими зверствах.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Госдеп США продолжает распространять фальшивую информацию о «созданных Москвой фильтрационных лагерях» в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР. Делается это с целью дискредитации российской спецоперации на Украине.