Москва опередила весь мир в ядерной гонке: какое оружие есть у России Глава Совбеза РФ Патрушев: Россия опередила весь мир в сфере ядерного оружия

Фото: Kremlin.ru

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Николай Патрушев заявил, что Россия впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере. О каком вооружении сказал Патрушев и в чем преимущество РФ?

О каком оружии заявил Патрушев

Глава Совбеза России 4 ноября выступил на ВДНХ в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», — констатировал Патрушев.

Он добавил, что в 2008 году Запад устроил России «проверку на прочность», развязав конфликт между Грузией и Южной Осетией. По его итогам в РФ появились новые виды вооружений.

«Проверку на прочность нам устроили уже в августе 2008 года в Закавказье. Попытка, как мы хорошо помним, закончилась для Запада провалом. При этом мы извлекли полезные, как сейчас видится, уроки. Была реформирована армия и созданы уникальные новейшие виды вооружения», — заявил Патрушев.

Какое ядерное оружие есть у России

Согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от 2020 года, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

Стратегическое ядерное оружие России состоит из ракет большой дальности. Они могут быть запущены с земли, с корабля или подводной лодки, с подвижного комплекса или бомбардировщика. Речь идет о комплексах «Ярс», «Сатана», «Сармат», «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон» и «Циркон», отмечается в материале NEWS.ru.

К тактическому ядерному оружию относят боеприпасы, которые можно запустить с помощью артиллерийской установки. ТЯО России включает в себя «Тюльпан», «Искандер», «Гиацинт» и «Малка».

Фото: МО РФ Работа оперативно-тактического комплекса «Искандер»

У кого больше всего ядерного оружия в мире

По информации портала SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира), число развернутых ядерных боеголовок России по состоянию на январь 2023 года увеличилось с 1588 до 1674. В США это число возросло с 1744 до 1770. Отмечается увеличение числа хранящихся боеголовок Россией — с 4477 до 4889 единиц. Во Франции и Великобритании число развернутых боеголовок за год не изменилось — 280 и 120 единиц соответственно.

По состоянию на январь 2023 года, Россия и США суммарно имеют около 90% всего ядерного оружия. По данным SIPRI, глобальный запас ядерных боеголовок составляет 12 512 единиц, из которых 5889 — у РФ, 5244 — у США. На третьем месте по ядерному потенциалу находится Китай, увеличивший число ядерных боеголовок с 350 до 410 единиц.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какое ядерное оружие есть у США

Эксперты Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и Мэтт Корда в мае прошлого года в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists привели статистику, согласно которой в ведении ВВС США находятся 400 МБР шахтного базирования Minuteman III. На них установлено по одному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Ракеты находятся на боевом дежурстве на базах Майно (штат Северная Дакота), Малмстром (штат Монтана) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт — в резерве.

В распоряжении ВВС США есть 200 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб B61-3 и B61-4. Сто из них складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Остальные размещены на территории США, утверждают эксперты федерации. Еще около 300 боеголовок мощностью от 5 до 150 килотонн предназначены для доставки до целей стратегическими бомбардировщиками B-2A (20 самолетов) и B-52H (87 самолетов).

Специалисты добавили, что ВМС США располагают 14 стратегическими субмаринами класса Ohio, несущих до 20 БР Trident-2: восемь предназначены для действий в Тихом океане, шесть — в Атлантике. От восьми до 10 подлодок постоянно ведут патрулирование в море.

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