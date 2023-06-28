Москва оценила вероятность участия Лукашенко в переговорах с Киевом Захарова: Лукашенко мог бы внести весомый вклад в мирный процесс, если бы Киев был готов к этому

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — выдающийся политик, умелый деятель и дипломат, он мог бы внести весомый вклад в мирный процесс, если бы Киев был готов к этому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, Киев «ни о каком мире даже не помышляет».

Делая заявления о возможных переговорах с Москвой, Киев забывает, что именно он прервал переговорный процесс в марте 2022 года. С тех пор никакого конструктива от украинских властей мы так и не услышали. Они выдвигают какие-то «формулы мира», которые никак не связаны с урегулированием конфликта. Зеленский неоднократно говорил, что только их формула мира, оторванная от реальности, является основополагающей, а другие их не волнуют, — сказала Захарова.

Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать президента РФ Владимира Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина.

Путин в обращении к народу заявил, что вооруженный мятеж, совершенный на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».