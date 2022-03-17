Москва оценила решение Еревана и Баку заключить мирный договор

Москва приветствует готовность Армении и Азербайджана приступить к разработке мирного договора, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, Россия готова оказывать содействие переговорному процессу по данному вопросу.

Мы приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и подтверждаем наш настрой на всемерное содействие переговорному процессу, — сказала Захарова.

Также представитель ведомства выразила обеспокоенность в связи с нарастанием напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Она вновь подтвердила, что российские миротворцы принимают меры для обеспечения стабильности в регионе.

Захарова отметила, что Москва выступает за скорейший запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы в целях избежания новых инцидентов в регионе.

Мы знаем о тяжелой гуманитарной ситуации в связи с аварией на газопроводе, находимся в контакте с обеими сторонами — с Азербайджаном и Арменией — в целях решения данной проблемы, — подчеркнула дипломат.

Баку передал Еревану предложения, которые будут содержать пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. Отмечается, что стороны могут заключить соглашение путём проведения интенсивных переговоров.

После этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры между Баку и Ереваном о подписании соглашения о мире должны проходить без предварительных условий. Однако он отметил, что предложенные азербайджанской стороной принципы «не полностью отражают всю повестку существующих проблем».

Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.