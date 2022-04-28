Москва оценила решение Анкары закрыть небо для полётов в Сирию Захарова: Москва с пониманием отнеслась к решению Анкары закрыть небо для самолётов РФ

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, Москва с пониманием отнеслась к подобному решению.

Ещё более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла своё воздушное пространство для российских военных и гражданских самолётов, которые направляются в Сирию. По словам министра, принятое решение вовсе не означает, что Турция присоединяется к антироссийским санкциям Запада. Разрешения на такие полёты выдавались каждые три месяца и каждый раз продлялись. Действие последнего разрешения заканчивается в апреле, после полеты приостановят, о чем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому президенту Владимиру Путину. Чавушоглу также отметил, что Турция ведёт диалог с Россией относительно имплементации Конвенции Монтрё и по другим вопросам.