Стало известно о следующих шагах России по «Северным потокам» Небензя: Россия поднимет тему терактов на «Северных потоках» в Совбезе ООН

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Россия намерена поднять тему подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24». Он назвал возможным открытый формат диалога.

Эту тему замылить не удастся. Мы планируем ее в ближайшее время поднять в Совете Безопасности. Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате, — заявил политик.

Постпред обратил внимание на заявления Дании и Швеции по поводу терактов, которые завершили расследования, признав, что взрывы были диверсией. Однако, по словам Небензи, никакой информации у них по поводу подозреваемых нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» в Балтийском море вызывает изумление. По его словам, ситуация близка к абсурдной, когда очевиден факт диверсии с одной стороны, а с другой нет никакого продвижения в расследовании.

Дания приостановила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов.