Москва и Вашингтон создадут рабочие группы по стратегической стабильности

Россия и США договорились создать две рабочие группы по стратегической стабильности. Об этом заявил по итогам раунда переговоров в Женеве замглавы российского МИД Сергей Рябков добавив, что стороны продвинулись по некоторым аспектам, передаёт РИА Новости.

По его словам, у России появилось чёткое понятие, какие задачи хотели бы решить США. Российская делегация также «представила достаточно детально ответы на интересующие американцев вопросы, и в свою очередь обозначила объёмную серию сюжетов, по которым нам по крайней мере желательно получить объяснение того, что делается, а что не делается», добавил Рябков.

Договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься вопросами тематики (стратегической стабильности), — сказал Рябков журналистам.

По его словам, одна группа займётся принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая — «железом», "то есть потенциалами сторон в этой сфере, а также действиями друг друга, которые могут иметь стратегический эффект.