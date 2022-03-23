Россия и Украина совершили два обмена пленными

Российская и украинская стороны провели два обмена пленными, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также напомнила, что Министерство обороны России ежедневно открывает гуманитарные коридоры и способствует эвакуации мирных граждан из населённых пунктов. По словам Захаровой, Евросоюз не оказывает влияния на Киев, чтобы украинские националисты перестали прикрываться мирными гражданами как живым щитом.

Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот Евросоюз никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию, — заявила она.

Ранее, 21 марта, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о первом обмене пленными между Москвой и Украиной: Россия вернула назад 9 человек, заявила она тогда. Москалькова добавила, что среди тех, кого поменяли, был мэр города Мелитополь.

18 марта вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о намерении Киева создать структуру обмена информацией с РФ о пленных и погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МKKK).