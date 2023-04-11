Россия и Армения подтвердили настрой на укрепление евразийской безопасности МИД РФ: Москва и Ереван подтвердили настрой на недопущение подрыва механизмов кооперации

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Арарат Мирзоян

Россия и Армения подтвердили обоюдный настрой на укрепление безопасности на евразийском пространстве и недопущение подрыва эффективности механизмов кооперации, сообщается на сайте МИД РФ. Об этом говорится в заявлении по итогам консультаций замглавы российского дипведомства Андрея Руденко в армянском МИД и его беседы с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Главной темой консультаций стал обмен мнениями по проблематике Азиатско-Тихоокеанского региона и двусторонним отношениям с отдельными странами АТР.

Подтвержден общий настрой на консолидацию усилий по укреплению безопасности и стабильности на евразийском пространстве, недопущение подрыва эффективности механизмов, нацеленных на инклюзивную и взаимовыгодную практическую кооперацию, — говорится в заявлении дипведомства РФ.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия на многосторонних площадках, при этом акцент был сделан на сотрудничестве в рамках ЕАЭС и ШОС. Также на консультациях была затронута ситуация в Закавказье, в том числе шаги, предпринимаемые странами региона по содействию в нормализации обстановки и активизации экономических и транспортных связей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Москва регулярно проводят двусторонние встречи, однако их все равно недостаточно. На встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком Пашинян предположил, что в общение с Россией нужно добавить динамики.