Москва и Ереван подпишут пакет документов

В ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна между Москвой и Ереваном планируется подписать пакет документов о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, запланированная встреча армянского премьера продолжится в формате рабочего завтрака.

Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов, — сказал Песков.

Пашинян в ближайшие два дня он встретится с президентом Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.

В аэропорту Пашиняна встретили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Сообщается, что в составе делегации вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян, а также министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.

В марте в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджанско-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.