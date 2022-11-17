Москва и Баку подписали соглашение о развитии пограничных пунктов

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Церемония подписания документов по итогам переговоров в Баку

Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу и транспортных подходов к ним. Как сообщается на сайте правительства РФ, стороны также заключили соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Документы подготовлены по итогам российско-азербайджанских переговоров.

Помимо этого, заключены соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и Министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил.

Также подписаны меморандум между Минпромторгом РФ и Министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения и меморандум между Минтрансом РФ и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.

Ранее стало известно, что в Москве 17 ноября прошло второе заседание Российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС), посвященное 30-летию дипломатических отношений между двумя странами и перспективам развития сотрудничества. Стороны «обсудили подходы России и Азербайджана к выстраиванию архитектуры безопасности на Южном Кавказе в условиях новой реальности».