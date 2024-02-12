Москва и Баку обговаривают даты переговоров по миротворцам в Карабахе Посол Евдокимов: Москва и Баку обсуждают переговоры по миротворцам в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Москва и Баку согласовывают даты следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе, сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия». Он напомнил, что срок пребывания российских миротворцев в регионе истекает в 2025 году.

Евдокимов отметил, что после восстановления Баку контроля над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась. Сейчас он задействован в патрулировании территории и охране различных объектов.

Сейчас после завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений, — уточнил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что самый надежный путь к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном — это реализация трехсторонних договоренностей. Он выразил надежду, что Ереван это поймет и не станет задействовать внерегиональных игроков.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство России в невыполнении условий трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Карабахе, подписанного в ноябре 2020 года. Премьер также утверждал, что российские миротворцы не защитили мирное население Карабаха, когда в регионе возобновились боевые действия.