Москва допустила причастность Лондона к беспорядкам в Казахстане

Россия не исключает причастность Великобритании к организации беспорядков на территории Казахстана, однако важно дождаться результатов расследования произошедшего, заявил директор Второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с «Интерфаксом». При этом он отметил, что погромы никак не связаны с «афганской проблемой».

Как говорится, «хайли лайкли», это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому. <...>Но дождемся, когда правительство Казахстана опубликует, обнародует результаты расследования, — приводит слова представителя МИД издание.

При этом он подчеркнул, что боевики «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) не причастны к январским событиям и не стоит преждевременно верить слухам.

Внешняя рука была, но талибы вообще здесь ни при чём, ни с какого боку​, — резюмировал Кабулов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что митинги в Казахстане были подготовленной операцией международных террористов с целью подрыва конституционного строя и госпереворота. При этом он высоко оценил роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.

Глава государства также признался на встрече, что переживает из-за большого количества жертв в ходе январских беспорядков. Он пообещал, что все виновные будут неотвратимо наказаны.