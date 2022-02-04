Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране, говорится на сайте издания. Отмечается, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Решение правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 09:00 по местному времени, — говорится в сообщении.

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В ответ российский МИД 3 февраля принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им, Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.

Правительство ФРГ осудило меры российских властей в отношении Deutsche Welle и выразило надежду, что ограничения будут сняты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пойдёт Берлину навстречу в случае нормализации Германией ситуации с RT DE.