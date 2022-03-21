Москалькова заявила о первом обмене пленными между РФ и Украиной

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Минобороны РФ сообщило, что Киев дал указание нацбатальонам в Мариуполе покидать город под видом мирных жителей, в том числе и по гуманитарным коридорам. Об этом следует из заявления ведомства, пишет ТАСС.

В частности, министерство сообщает о том, что Киев отказался от предложений РФ по созданию коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя. Свыше 62 тысяч жителей Мариуполя...