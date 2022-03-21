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Москалькова заявила о первом обмене пленными между РФ и Украиной

23:04, 21 марта 2022
Москалькова заявила о первом обмене пленными между РФ и Украиной Татьяна Москалькова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что прошёл первый обмен пленными между Россией и Украиной. Она в эфире телеканала RT назвала важным, что Киев сделал возможным начало обменов.

Первый обмен состоялся — девять человек наши, <...> часть из того списка, который формируется у меня путём обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их (военных. — NEWS.ru) ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома, — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова добавила, что среди тех, кого поменяли, был мэр Мелитополя.

Ранее стало известно, что Киев намерен создать структуру обмена информацией с РФ о пленных и погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом 18 марта рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

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