Мощный взрыв произошёл на западной окраине Душанбе

Мощный взрыв произошёл на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию управления пожарной охраны столицы Таджикистана.
По имеющимся данным, инцидент
На тушение огня ушло около полутора часов, к ликвидации пожара привлекли 10 расчётов.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако точное их число собеседник агентства назвать не смог.
В расположенной недалеко от места происшествия больнице РИА Новости сообщили, что после взрыва к ним поступило 15 раненых с ожогами и другими травмами.
Ранее сообщалось о том, что газопровод взорвался и загорелся в башкирском селе Серменево. В МЧС сообщили, что причиной инцидента стала разгерметизация трубы.