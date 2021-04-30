Мощный взрыв произошёл на западной окраине Душанбе

https://static.news.ru/photo/c7571f9e-aaa9-11eb-8081-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/SHAH TEAM/youtube.com

Мощный взрыв произошёл на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию управления пожарной охраны столицы Таджикистана.

По имеющимся данным, инцидент случился в микрорайоне Зарафшон около 19:30 по местному времени (17:30 мск). В пожарной охране сообщают, что столб огня достигал не менее 50 метров в высоту. Пострадали дома, стоящие рядом.

На тушение огня ушло около полутора часов, к ликвидации пожара привлекли 10 расчётов.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако точное их число собеседник агентства назвать не смог.

В расположенной недалеко от места происшествия больнице РИА Новости сообщили, что после взрыва к ним поступило 15 раненых с ожогами и другими травмами.

Ранее сообщалось о том, что газопровод взорвался и загорелся в башкирском селе Серменево. В МЧС сообщили, что причиной инцидента стала разгерметизация трубы.