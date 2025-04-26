Мощный взрыв прогремел в порту Ирана Мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

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В порту Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв, сообщает Tasnim со ссылкой на главу отдела ЧС по провинции Хормозган. По его словам, причины происшествия пока неизвестны.

Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны, — сказал он.

Между тем представитель экстренных служб провинции Хормозган заявил агентству Fars, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 47 человек. В качестве одной из причин произошедшего рассматривается возгорание резервуара с топливом.

Ранее катер с туристами из России и Казахстана взорвался прямо в море на юге Таиланда. В результате пострадал один российский путешественник, уточнили в местной полиции. После взрыва судно загорелось, инцидент произошел рядом с островом Майтон в провинции Пхукет.

Между тем в декабре в Самаре три человека пострадали при взрыве в котельной, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, жильцов пострадавших квартир планировали расселить.