В афганском городе Джелалабад произошёл мощный взрыв. Смертник подорвал себя у здания государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности.
По данным телеканала «Ариана», перед взрывом группа вооружённых людей атаковала здание. Полицейским удалось дать им отпор и сдержать нападение. Сейчас столкновение продолжается. К месту происшествия стягиваются отряды служб безопасности Афганистана. Данных о возможных жертвах пока не поступало.
Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в афганской провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани. ЧП произошло, когда президент начал свою речь.