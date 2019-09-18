https://static.news.ru/photo/a7091a46-da01-11e9-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

В афганском городе Джелалабад произошёл мощный взрыв. Смертник подорвал себя у здания государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности.

По данным телеканала « Ариана », перед взрывом группа вооружённых людей атаковала здание. Полицейским удалось дать им отпор и сдержать нападение. Сейчас столкновение продолжается. К месту происшествия стягиваются отряды служб безопасности Афганистана. Данных о возможных жертвах пока не поступало.

Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в афганской провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани. ЧП произошло, когда президент начал свою речь.