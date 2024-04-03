Мощные землетрясения у Тайваня 3 апреля: какие разрушения, есть ли жертвы

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Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Какие последствия, есть ли жертвы?

Что известно о землетрясениях

Первое за утро землетрясение у Тайваня произошло к юго-западу от Окинавы, сообщило японское национальное метеорологическое управление. Уточняется, что эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья острова.

На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Волны, как предупредили специалисты, могут достигать высоты трех метров.

Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма составляло 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры — Окинава, цунами прогнозировалось на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Второй толчок произошел вблизи восточного побережья Тайваня. Подземные толчки зафиксированы менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6.

В то же время местные СМИ писали, что в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.

После этого последовали еще четыре землетрясения. Магнитуда толчков достигла 5,4.

Какие последствия, жертвы и пострадавшие

В Сети начали появляться кадры после серии землетрясений. Сейсмическая активность спровоцировала цунами, которое дошло до побережья японского острова Енагуни.

Несколько зданий в городе Хуалянь на востоке Тайваня получили серьезные повреждения в результате землетрясения. Магнитуда подземных толчков достигла 7,2.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск), эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, уточнили местные сейсмологи журналистам. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,5 км.

Reuters со ссылкой на пожарную службу Тайваня сообщает, что один человек погиб, еще более 50 ранены после землетрясения, сообщает Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (MTK) пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших. Там отметили, что сообщений не поступало.

Тайваньские СМИ пишут, что землетрясение магнитудой 7,5 стало сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.

Где еще недавно произошли землетрясения

1 апреля на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, очаг подземных толчков залегал на глубине 16 километров.

«Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10:37 (02:37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск — пригорода Южно-Сахалинска», — уточнила она.

Сейсмолог оценила мощность подземных толчков в 2–3 балла. Колебания земной поверхности могли ощутить жители Синегорска и долинского села Быков, констатировала она.

15 февраля два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга, уточнили сейсмологи.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 131 км от города, говорится в сообщении РАН.

Жители населенных пунктов в регионе последствий землетрясений не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась.

10 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало.

«Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4», — говорится в сообщении.

В региональном ГУ МЧС ТАСС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет, пишет агентство.

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