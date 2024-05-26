Мощное землетрясение зафиксировано недалеко от берегов Вануату

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Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано недалеко от берегов Вануату, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался на расстоянии 83 км к северо-западу от столицы страны — города Порт-Вила.

Очаг залегал на глубине 25 км. Как уточняется, сообщения об угрозе цунами не поступали. Информация о повреждениях тоже.

Ранее Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук информировал о землетрясении в Талышских горах в Лянкяранском районе на юге Азербайджана. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Их ощутили жители близлежащих населенных пунктов.

До этого глава Ессентуков Владимир Крутников завявил о землетрясении магнитудой 3,4 на территории города. По его словам, разрушений зафиксировано не было. Местные жители почувствовали подземные толчки ночью. Эпицентр землетрясения находился в Ставропольском крае.

Кроме того, мощное землетрясение зафиксировали в акватории озера Байкал утром в пятницу, 13 мая, в 07:07 (02:07 по московскому времени) в 50 километрах от села Гремячинск в Ольхонском районе. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области раскрыли, что магнитуда составила 6.