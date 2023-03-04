Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Новой Зеландии

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло около берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Эпицентр подземных толчков располагался в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери. Очаг залегал на глубине 150 километров.

4 марта EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 4,1 на границе между Турцией и Сирией. Подземные толчки зафиксировали в 03:03 по местному времени (06:03 мск). Эпицентр находился на расстоянии 14 километров к северо-востоку от турецкого города Антакья на глубине 10 километров.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

Позже в стране произошли еще несколько землетрясений магнитудой 4,7–5,6. Подземные толчки ощущались 23, 25, 27, 28 февраля. Число погибших от катаклизмов достигло 45 089 человек.